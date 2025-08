Concert de Noël Hatten

Concert de Noël Hatten dimanche 14 décembre 2025.

Concert de Noël

Rue Principale Hatten Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-14 15:00:00

2025-12-14

[NOEL EN OUTRE-FORET] Venez assister à ce concert avec le groupe Concordia et la chorale paroissiale !

Rue Principale Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 00 26 mairie@hatten-alsace.com

English :

[NOEL EN OUTRE-FORET] Come and enjoy this concert with the Concordia group and the parish choir!

German :

[WEIHNACHTEN IN OUTRE-FORET] Besuchen Sie das Konzert mit der Band Concordia und dem Kirchenchor!

Italiano :

[Venite a godervi questo concerto con il gruppo Concordia e il coro parrocchiale!

Espanol :

[NOEL EN OUTRE-FORET] ¡Vengan a disfrutar de este concierto con el grupo Concordia y el coro parroquial!

