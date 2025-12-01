Concert de Noël Eglise Saint Antoine de Treigneux Hauterives

Concert de Noël

Eglise Saint Antoine de Treigneux 1, Lotissement Les hauts de Treigneux Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Venez passer une belle soirée avec la chorale de Fa Perché pour ce concert de noël. Vin chaud et velouté de légumes sur place au profit de la restauration de l’édifice.

.

Eglise Saint Antoine de Treigneux 1, Lotissement Les hauts de Treigneux Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes martinedepruno@gmail.com

English :

Come and spend a wonderful evening with the Fa Perché choir for this Christmas concert. Mulled wine and vegetable velouté on sale to raise funds for the restoration of the building.

L’événement Concert de Noël Hauterives a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche