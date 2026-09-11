Concert de Noël Halles de Gaztelu Hendaye
dimanche 20 décembre 2026 · Halles de Gaztelu · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Concert de Noël
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 17:00:00
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-20
L’orchestre de l’Harmonie d’Hendaye propose pour son traditionnel concert de Noël un programme autour de l’accordéon.
Iñaki Dieguez, invité pour l’occasion, nous montrera son talent dans des œuvres pour accordéon seul, ainsi que dans des partitions avec accompagnement d’orchestre. .
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58
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English : Concert de Noël
L’événement Concert de Noël Hendaye a été mis à jour le 2026-08-31 par Hendaye Tourisme & Commerce
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