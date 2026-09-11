Concert de Noël Halles de Gaztelu Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Concert de Noël

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 17:00:00

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-20

L’orchestre de l’Harmonie d’Hendaye propose pour son traditionnel concert de Noël un programme autour de l’accordéon.

Iñaki Dieguez, invité pour l’occasion, nous montrera son talent dans des œuvres pour accordéon seul, ainsi que dans des partitions avec accompagnement d’orchestre. .

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58

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English : Concert de Noël

L’événement Concert de Noël Hendaye a été mis à jour le 2026-08-31 par Hendaye Tourisme & Commerce