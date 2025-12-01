Concert de Noël Hesse

Concert de Noël

Début : Mardi Mardi 2025-12-16 18:00:00

fin : 2025-12-16 20:00:00

2025-12-16

Les élèves de l’école primaire de Hesse interprètent un concert de Noël pour les amateurs de musique. Ouvert à tous. Vin chaud et bredele à la sortie de l’église.Tout public

5 La Cour Eglise Abbatiale Saint-Laurent Hesse 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 64 87 ce.0572897P@ac-nancy-metz.fr

English :

Pupils from Hesse elementary school perform a Christmas concert for music lovers. Open to all. Mulled wine and bredele at the church exit.

