Concert de Noël Hirtzfelden

Concert de Noël Hirtzfelden vendredi 26 décembre 2025.

Concert de Noël

Hirtzfelden Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-26 17:00:00

2025-12-26

Profitez de l’esprit de Noël dans l’église de Hirtzfelden, où résonneront les mélodies envoûtantes des chorales les Voix de l’Ill d’Ensisheim et les Voix liées de Hirtzfelden, ainsi que la chorale des enfants de Hirtzfelden. Ce concert fait partie du festival les concerts de la rénovation , au profit de la rénovation de l’église et de son orgue.

A l'issue du concert , partage avec les choristes de brédalas et boissons chaudes…

Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 27 09 secretariat@mairie-de-hirtzfelden.fr

English :

Enjoy the spirit of Christmas in the Hirtzfelden church, where the enchanting melodies of the choirs « les Voix de l?Ill » from Ensisheim and « les Voix liées » from Hirtzfelden, as well as the Hirtzfelden children’s choir, will resound. This concert is part of the « concerts de la rénovation » festival, in aid of the renovation of the church and its organ.

German :

Genießen Sie die weihnachtliche Stimmung in der Kirche von Hirtzfelden, wo die bezaubernden Melodien der Chöre « Les Voix de l’Ill » aus Ensisheim und « Les Voix liées » aus Hirtzfelden sowie des Kinderchors von Hirtzfelden erklingen werden. Dieses Konzert ist Teil des Festivals « Les concerts de la rénovation », das zugunsten der Renovierung der Kirche und ihrer Orgel veranstaltet wird.

Italiano :

Godetevi lo spirito del Natale nella chiesa di Hirtzfelden, dove risuoneranno le incantevoli melodie dei cori « les Voix de l’Ill » di Ensisheim e « les Voix liées » di Hirtzfelden, oltre al coro dei bambini di Hirtzfelden. Questo concerto fa parte della rassegna « Concerti di restauro », a favore della ristrutturazione della chiesa e del suo organo.

Espanol :

Disfrute del espíritu navideño en la iglesia de Hirtzfelden, donde resonarán las hechizantes melodías de los coros « les Voix de l’Ill » de Ensisheim y « les Voix liées » de Hirtzfelden, así como del coro infantil de Hirtzfelden. Este concierto forma parte del festival « Conciertos de renovación », a beneficio de la renovación de la iglesia y su órgano.

