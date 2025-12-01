Concert de Noël Hohengœft

Concert de Noël Hohengœft dimanche 14 décembre 2025.

rue Principale Hohengœft Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14

Les Chorales Sainte Cécile vous invitent au concert de Noël.
Venez chanter Noël avec nous !
Dimanche 14 décembre 2025, à 17h à l’église Saint Antoine de Padoue à Hohengoeft.
Entrée gratuite, plateau à la sortie, vin chaud et bredele 0  .

rue Principale Hohengœft 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 06 56 09 03 

