Concert de Noël Hohengœft

Les Chorales Sainte Cécile vous invitent au concert de Noël.
Venez chanter Noël avec nous !
Dimanche 14 décembre 2025, à 17h à l’église Saint Antoine de Padoue à Hohengoeft.
Entrée gratuite, plateau à la sortie, vin chaud et bredele 0 .
rue Principale Hohengœft 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 06 56 09 03
