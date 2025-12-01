Concert de Noël Horbourg-Wihr
Concert de Noël Horbourg-Wihr vendredi 12 décembre 2025.
Concert de Noël
80 Grand rue Horbourg-Wihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 21:30:00
Date(s) :
2025-12-12 2025-12-13
La Chorale Sainte Cécile de Horbourg-Wihr vous invite à ses traditionnels concerts de Noël.
La Chorale Sainte Cécile de Horbourg-Wihr vous invite à ses traditionnels concerts de Noël
-Vendredi 12 décembre 2025 à 20h
Au profit de l’Ordre de Malte
– Samedi 13 décembre 2025 à 20h
Au profit de la Chorale Sainte Cécile et du Conseil de Fabrique de Horbourg-Wihr 0 .
80 Grand rue Horbourg-Wihr 68180 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 18 90 mairie@horbourg-wihr.fr
English :
Horbourg-Wihr’s Chorale Sainte Cécile invites you to its traditional Christmas concerts.
German :
Der Chorale Sainte Cécile aus Horbourg-Wihr lädt Sie zu seinen traditionellen Weihnachtskonzerten ein.
Italiano :
Il coro Sainte Cécile di Horbourg-Wihr vi invita ai suoi tradizionali concerti di Natale.
Espanol :
La Coral Sainte Cécile de Horbourg-Wihr le invita a sus tradicionales conciertos de Navidad.
L’événement Concert de Noël Horbourg-Wihr a été mis à jour le 2025-11-22 par Office de tourisme de Colmar