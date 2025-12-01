Concert de Noël Horbourg-Wihr

Concert de Noël

80 Grand rue Horbourg-Wihr Haut-Rhin

Vendredi 2025-12-12 20:00:00

2025-12-12 21:30:00

2025-12-12 2025-12-13

La Chorale Sainte Cécile de Horbourg-Wihr vous invite à ses traditionnels concerts de Noël.

-Vendredi 12 décembre 2025 à 20h

Au profit de l’Ordre de Malte

– Samedi 13 décembre 2025 à 20h

Au profit de la Chorale Sainte Cécile et du Conseil de Fabrique de Horbourg-Wihr 0 .

80 Grand rue Horbourg-Wihr 68180 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 18 90 mairie@horbourg-wihr.fr

English :

Horbourg-Wihr’s Chorale Sainte Cécile invites you to its traditional Christmas concerts.

German :

Der Chorale Sainte Cécile aus Horbourg-Wihr lädt Sie zu seinen traditionellen Weihnachtskonzerten ein.

Italiano :

Il coro Sainte Cécile di Horbourg-Wihr vi invita ai suoi tradizionali concerti di Natale.

Espanol :

La Coral Sainte Cécile de Horbourg-Wihr le invita a sus tradicionales conciertos de Navidad.

