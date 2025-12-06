Concert de Noël

Houssen Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06 19:30:00

2025-12-06

Faites une pause musicale au coeur de l’église Saint Maurice grâce à la société de musique Esperance et la société de musique Alsatia.

La société de musique Espérance de Houssen et le groupe Alsatia de Ostheim vous attendent pour un concert de Noël au coeur de l’église Saint Maurice de Houssen, sous la direction de Sandro de Cecco. 0 .

Houssen 68125 Haut-Rhin Grand Est esperance1922houssen@gmail.com

English :

Enjoy a musical break in the heart of Saint Maurice church thanks to the Esperance and Alsatia music societies.

German :

Machen Sie eine musikalische Pause im Herzen der Kirche Saint Maurice dank der Musikgesellschaft Esperance und der Musikgesellschaft Alsatia.

Italiano :

Godetevi una pausa musicale nel cuore della chiesa di Saint Maurice grazie alle società musicali Esperance e Alsatia.

Espanol :

Disfrute de una pausa musical en el corazón de la iglesia de Saint Maurice gracias a las sociedades musicales de Esperance y Alsatia.

