Concert de Noël Hugo Reyne, Flauto Solo Seuilly

Concert de Noël Hugo Reyne, Flauto Solo

1 Place Francois Rabelais Seuilly Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Un florilège musical du moyen-âge à l’époque baroque avec un grand éventail de flûtes différentes, de la flûte du berger (qui attend Noël) à la flûte du roi de Prusse. De Virgiliano et Van Eyck à Telemann et JS Bach.

1 Place Francois Rabelais Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 46 87 62 92

English :

A musical anthology from the Middle Ages to the Baroque period, with a wide range of different flutes, from the shepherd?s flute (which waits for Christmas) to the King of Prussia?s flute. From Virgiliano and Van Eyck to Telemann and JS Bach.

