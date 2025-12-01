Concert de Noël Rue de l’église Huriel
Concert de Noël Rue de l’église Huriel dimanche 14 décembre 2025.
Concert de Noël
Rue de l’église Eglise Notre Dame d’Huriel Huriel Allier
Début : 2025-12-14 15:30:00
fin : 2025-12-14 17:30:00
2025-12-14
Concert se déroulant en deux parties.
Chants classiques et chants de Noël
Rue de l’église Eglise Notre Dame d’Huriel Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 69 20 64 chorale.fasila-toque@gmx.fr
English :
Concert in two parts.
Classical songs and Christmas carols
