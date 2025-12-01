CONCERT DE NOEL Hymne à la Paix La Chapelle-en-Serval
CONCERT DE NOEL Hymne à la Paix
Place de l’Église La Chapelle-en-Serval Oise
Gratuit
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
Evènement gratuit organisé par la municipalité de La Chapelle-en-Serval avec les chanteurs d’Acapella
Place de l’Église La Chapelle-en-Serval 60520 Oise Hauts-de-France +33 6 61 16 61 18
English :
Free event organized by the municipality of La Chapelle-en-Serval with Acapella singers
German :
Kostenlose Veranstaltung, organisiert von der Gemeinde La Chapelle-en-Serval mit den Sängern von Acapella
Italiano :
Evento gratuito organizzato dal comune di La Chapelle-en-Serval con i cantanti di Acapella
Espanol :
Evento gratuito organizado por el municipio de La Chapelle-en-Serval con los cantantes de Acapella
L’événement CONCERT DE NOEL Hymne à la Paix La Chapelle-en-Serval a été mis à jour le 2025-11-20 par Oise Tourisme