Concert de Noël Kanerien ar Goelo Rue Jeanne d’Arc Saint-Quay-Portrieux

Concert de Noël Kanerien ar Goelo

Rue Jeanne d’Arc Eglise Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Traditionnel concert de fin d’année des Kanerien ar Goëlo, chœur polyphonique breton et de la chorale The Christmas Choir. .

Rue Jeanne d’Arc Eglise Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 49 59 20 69

English :

L’événement Concert de Noël Kanerien ar Goelo Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2025-12-01 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme