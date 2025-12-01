Concert de Noël Kanerien ar Goelo Rue Jeanne d’Arc Saint-Quay-Portrieux
Rue Jeanne d’Arc Eglise Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-14 16:00:00
2025-12-14
Traditionnel concert de fin d’année des Kanerien ar Goëlo, chœur polyphonique breton et de la chorale The Christmas Choir. .
Rue Jeanne d'Arc Eglise Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d'Armor Bretagne
