Concert de Noël – Karaoké de Noël Maison Heinrich Heine Paris

La chanteuse-traductrice Peggy Rolland vous propose un karaoké spécial Noël franco-allemand.

Le principe est simple : commandez votre chanson de Noël préférée en

allemand ou en français et Peggy vous accompagnera au piano.

Le tout autour d’un goûter de Noël et d’activités créatives de décoration animées par Nejma Khaldi. De quoi écourter l’attente des derniers jours avant les fêtes !

Pour les enfants de 7 à 77 ans

Lors de votre inscription, merci de renseigner « adulte » ou « enfant » à côté du nom.

La Maison Heinrich Heine vous invite à passer un après-midi magique autour de Noël, en musique, pour petits et grands !

Le mercredi 17 décembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris

