Concert de Noël – Karaoké de Noël Maison Heinrich Heine Paris
Concert de Noël – Karaoké de Noël Maison Heinrich Heine Paris mercredi 17 décembre 2025.
La chanteuse-traductrice Peggy Rolland vous propose un karaoké spécial Noël franco-allemand.
Le principe est simple : commandez votre chanson de Noël préférée en
allemand ou en français et Peggy vous accompagnera au piano.
Le tout autour d’un goûter de Noël et d’activités créatives de décoration animées par Nejma Khaldi. De quoi écourter l’attente des derniers jours avant les fêtes !
Pour les enfants de 7 à 77 ans
Lors de votre inscription, merci de renseigner « adulte » ou « enfant » à côté du nom.
La Maison Heinrich Heine vous invite à passer un après-midi magique autour de Noël, en musique, pour petits et grands !
Le mercredi 17 décembre 2025
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-17T16:00:00+01:00
fin : 2025-12-17T18:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-17T15:00:00+02:00_2025-12-17T17:00:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/2024/decembre/karaoke-de-noel-3071 https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine