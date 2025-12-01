Concert de Noël Kutzenhausen

Concert de Noël Kutzenhausen dimanche 14 décembre 2025.

Concert de Noël

1 place de l'Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Vivez la magie de Noël en musique et en traditions ! Assistez à un concert de Noël envoûtant à l’église protestante avec Serge Rieger et l’Ensemble de cithares de Seebach, suivi d’une veillée chaleureuse à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt !

Ce dimanche, vivez la magie de Noël en musique et en traditions ! Vous êtes conviés dans l’église protestante de Kutzenhausen, au concert de Noël interprété par Serge Rieger et l’Ensemble de cithares de Seebach. Après le concert, rejoignez nous à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt pour une visite guidée autour des traditions de Noël en Alsace, et une veillée de Noël chaleureuse et gourmande autour d’une bonne tasse de vin chaud accompagnée de « bredle » ! .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

English :

Experience the magic of Christmas through music and tradition! Enjoy an enchanting Christmas concert at the Protestant church with Serge Rieger and the Seebach Zither Ensemble, followed by a warm Christmas Eve at the Maison Rurale de l?Outre-Forêt!

German :

Erleben Sie den Zauber von Weihnachten mit Musik und Traditionen! Erleben Sie ein bezauberndes Weihnachtskonzert in der protestantischen Kirche mit Serge Rieger und dem Zitherensemble von Seebach, gefolgt von einem gemütlichen Abend in der Maison Rurale de l’Outre-Forêt (Landhaus des Outre-Forêt)!

Italiano :

Vivete la magia del Natale attraverso la musica e la tradizione! Godetevi un incantevole concerto di Natale nella chiesa protestante con Serge Rieger e l’ensemble di cetra di Seebach, seguito da una calda vigilia di Natale alla Maison Rurale de l’Outre-Forêt!

Espanol :

¡Viva la magia de la Navidad a través de la música y la tradición! Disfrute de un encantador concierto de Navidad en la iglesia protestante con Serge Rieger y el conjunto de cítara de Seebach, seguido de una cálida Nochebuena en la Maison Rurale de l’Outre-Forêt

