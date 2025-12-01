concert de Noel Le Bourg La Clotte

concert de Noel

Le Bourg Eglise de la Clotte La Clotte Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

concert pour la paix de l’Orient à l’Occident par Anne laure Godart piano ,soprano et Bachir Chami

Le Bourg Eglise de la Clotte La Clotte 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 71 66

English :

concert pour la paix de l’Orient à l’Occident by Anne laure Godart: piano ,soprano and Bachir Chami

