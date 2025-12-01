concert de Noel Le Bourg La Clotte
Le Bourg Eglise de la Clotte La Clotte Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
concert pour la paix de l’Orient à l’Occident par Anne laure Godart piano ,soprano et Bachir Chami
.
Le Bourg Eglise de la Clotte La Clotte 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 71 66
English :
concert pour la paix de l’Orient à l’Occident by Anne laure Godart: piano ,soprano and Bachir Chami
