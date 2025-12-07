Concert de Noël

église Sainte Madeleine La Jarrie-Audouin Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

2025-12-07

Concert de noël avec l’orchestre des vals de Saintonge et la chanteuse Judith Charron

église Sainte Madeleine La Jarrie-Audouin 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 35 20 50 mairie@lajarrieaudouin.fr

Weihnachtskonzert mit dem Orchester der Vals de Saintonge und der Sängerin Judith Charron

Concerto di Natale con l’Orchestre des vals de Saintonge e la cantante Judith Charron

Concierto de Navidad con la Orchestre des vals de Saintonge y la cantante Judith Charron

L’événement Concert de Noël La Jarrie-Audouin a été mis à jour le 2025-11-20 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme