Concert de Noël La Légende de Sainte Brigitte Église Saint Jean du Baly Lannion

Concert de Noël La Légende de Sainte Brigitte

Église Saint Jean du Baly Rue de l’Église Lannion Côtes-d’Armor

Le Choeur de Chambre Mélisme(s), dirigé par Gildas Pungier, et Marthe Vassallo s’accostent à la Maîtrise de Lannion pour célébrer les fêtes de fin d’année lors d’un concert conté autour de la légende bretonne de Sainte-Brigitte. .

Église Saint Jean du Baly Rue de l’Église Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 23 62 28 37

