Concert de Noël La Légende de Sainte Brigitte Église Saint Jean du Baly Lannion
Concert de Noël La Légende de Sainte Brigitte
Église Saint Jean du Baly Rue de l’Église Lannion Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-16 20:00:00
fin : 2025-12-16 21:00:00
2025-12-16
Le Choeur de Chambre Mélisme(s), dirigé par Gildas Pungier, et Marthe Vassallo s’accostent à la Maîtrise de Lannion pour célébrer les fêtes de fin d’année lors d’un concert conté autour de la légende bretonne de Sainte-Brigitte. .
