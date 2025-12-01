Concert de Noël : La légende de Sainte Brigitte Église Sainte-Brigitte

Concert de Noël : La légende de Sainte Brigitte

Église Le bourg Sainte-Brigitte Morbihan

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13 21:15:00

2025-12-13

Saviez-vous que la nuit de Noël, les bergers et les animaux de la crèche n’étaient pas les seuls à venir adorer le Nouveau-Né. Une pauvre fille, Brigitte (Brec’hed ou Bertha), vint aider la Vierge à emmailloter ar Mabig Jezuz l’Enfant Jésus. Seulement voilà, Brigitte était infirme, elle n’avait ni mains, ni bras… et pour aider Marie, elle n’avait que sa bonne volonté…

Ce récit est un conte populaire, rapporté par Anatole Le Braz, écrivain et folkloriste breton. Cette belle légende, brodée de chants traditionnels en français et en breton, nous sera présentée par le duo : Sylvain PIAS (chant et conte) Gwenaël RIOU (orgue). Sylvain est un baryton, soliste d’opéra et se produit sur diverses scènes en France et à l’étranger. Gwenaël est organiste, enseignant, chercheur à MUSEFREM, spécialiste de musique d’église des 18-19 siècles. Ensemble, ils nous inviteront à joindre nos voix aux chants du mystère…

À l’issue : vin chaud offert par le Comité Paroissial. .

Église Le bourg Sainte-Brigitte 56480 Morbihan Bretagne

