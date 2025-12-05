Concert de Noël La Soubirane Polyphonies occitanes- entre sacré et tradition

L’Association Lyrio Production vous propose La Soubirane , concert de Noël (polyphonies occitanes-entre sacré et tradition)

A Campagnac- les- Quercy Vendredi 5 décembre à léglise du village à 18h

le pot de l’amitié vous sera offert par l’association loisir et culture

Réservation par sms au 06 58 89 86 12

Entrée 12€ .

Campagnac-lès-Quercy 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 89 86 12

English : Concert de Noël La Soubirane Polyphonies occitanes- entre sacré et tradition

The Lyrio Production Association presents La Soubirane , a Christmas concert (Occitan polyphonies-between sacred and traditional)

Drinks offered by the association loisir et culture

Reservations by sms to 06 58 89 86 12

L’événement Concert de Noël La Soubirane Polyphonies occitanes- entre sacré et tradition Campagnac-lès-Quercy a été mis à jour le 2025-11-28 par Périgord Noir Vallée Dordogne