Concert de Noël La Soubirane Polyphonies occitanes- entre sacré et tradition Campagnac-lès-Quercy vendredi 5 décembre 2025.
Campagnac-lès-Quercy Dordogne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-05
L’Association Lyrio Production vous propose La Soubirane , concert de Noël (polyphonies occitanes-entre sacré et tradition)
Le pot de l’amitié vous sera offert par l’association loisir et culture
A Campagnac- les- Quercy Vendredi 5 décembre à léglise du village à 18h
Entrée 12€ .
Campagnac-lès-Quercy 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 89 86 12
English : Concert de Noël La Soubirane Polyphonies occitanes- entre sacré et tradition
The Lyrio Production Association presents La Soubirane , a Christmas concert (Occitan polyphonies-between sacred and traditional)
Drinks offered by the association loisir et culture
Reservations by sms to 06 58 89 86 12
L’événement Concert de Noël La Soubirane Polyphonies occitanes- entre sacré et tradition Campagnac-lès-Quercy a été mis à jour le 2025-11-28 par Périgord Noir Vallée Dordogne