Concert de Noël La Tour Voisine Paris

Venez vivre un moment féérique avec Le Cercle Vocal, ensemble vocal a cappella, pour un concert de Noël exceptionnel, accessible à tous les publics.

Concert de Noël par Le Cercle Vocal le samedi 13 décembre 2025 à La Tour Voisine.

Le samedi 13 décembre 2025

payant

De 6 à 12 euros.

Tout public.

La Tour Voisine 9, passage Madeleine Pelletier 75013 Accès par le 13 boulevard du général Jean SimonParis

https://www.latourvoisine.com +33610370178 latourvoisine@gmail.com https://www.facebook.com/people/La-Tour-Voisine/61574935928898/ https://www.facebook.com/people/La-Tour-Voisine/61574935928898/