Concert de Noël La Tour Voisine Paris samedi 13 décembre 2025.
Venez vivre un moment féérique avec Le Cercle Vocal, ensemble vocal a cappella, pour un concert de Noël exceptionnel, accessible à tous les publics.
Concert de Noël par Le Cercle Vocal le samedi 13 décembre 2025 à La Tour Voisine.
Le samedi 13 décembre 2025
payant
De 6 à 12 euros.
Tout public.
La Tour Voisine 9, passage Madeleine Pelletier 75013 Accès par le 13 boulevard du général Jean SimonParis
https://www.latourvoisine.com +33610370178 latourvoisine@gmail.com https://www.facebook.com/people/La-Tour-Voisine/61574935928898/ https://www.facebook.com/people/La-Tour-Voisine/61574935928898/