Concert de Noël La Tour Voisine Paris

Concert de Noël La Tour Voisine Paris

Concert de Noël La Tour Voisine Paris samedi 13 décembre 2025.

Venez vivre un moment féérique avec Le Cercle Vocal, ensemble vocal a cappella, pour un concert de Noël exceptionnel, accessible à tous les publics.

Concert de Noël par Le Cercle Vocal le samedi 13 décembre 2025 à La Tour Voisine.
Le samedi 13 décembre 2025
de à
payant

De 6 à 12 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-13T16:00:00+01:00
fin : 2025-12-13T19:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-13T00:00:00+02:00_2025-12-13T23:59:00+02:00

La Tour Voisine 9, passage Madeleine Pelletier  75013 Accès par le 13 boulevard du général Jean SimonParis
https://www.latourvoisine.com +33610370178 latourvoisine@gmail.com https://www.facebook.com/people/La-Tour-Voisine/61574935928898/ https://www.facebook.com/people/La-Tour-Voisine/61574935928898/