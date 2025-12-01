CONCERT DE NOËL Labège

CONCERT DE NOËL

1 Avenue Paul Riquet Labège Haute-Garonne

Début : 2025-12-17 18:00:00

fin : 2025-12-17 19:30:00

2025-12-17

L’Ecole Intercommunale de Musique du Sud-Est Toulousain (EIMSET) vous invite à un moment chaleureux autour des musiques de Noël.

Un beau conte musical présenté par les classes d’éveils et les parcours découverte instrumentale ainsi que les deux chorales de l’EIMSET pour vivre la magie de Noël.

Le concert sera suivi d’un moment convivial.

Entrée libre. .

English :

The Ecole Intercommunale de Musique du Sud-Est Toulousain (EIMSET) invites you to enjoy a warm moment of Christmas music.

