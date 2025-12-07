Concert de Noël

Eglise Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Concert de Noël Ensemble Vocal Tulle Voce Christine Bosc cheffe de chœur Laurent Bourreau pianiste Participation libre .

Eglise Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 13 68 contact@lagarde-enval.fr

English : Concert de Noël

German : Concert de Noël

Italiano :

Espanol : Concert de Noël

L’événement Concert de Noël Lagarde-Marc-la-Tour a été mis à jour le 2025-11-23 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze