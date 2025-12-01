Concert de Noël: l’Air du temps et Kanerien-ar-Brug Plonévez-du-Faou

Concert de Noël: l’Air du temps et Kanerien-ar-Brug

Concert de Noël: l’Air du temps et Kanerien-ar-Brug le dimanche 21 décembre 2025 à Plonévez-du-Faou à la l’espace Ar Veilh à 15h00

> avec les Chorales L’Air du temps et Kanerien-ar-Brug de Brasparts

> Entrée 5€ enfant gratuit

> Entracte, café et gâteaux .

