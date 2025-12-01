Concert de Noël: l’Air du temps et Kanerien-ar-Brug Plonévez-du-Faou
Concert de Noël: l’Air du temps et Kanerien-ar-Brug Plonévez-du-Faou dimanche 21 décembre 2025.
Concert de Noël: l’Air du temps et Kanerien-ar-Brug
Espace Ar Veilh Plonévez-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 15:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Concert de Noël: l’Air du temps et Kanerien-ar-Brug le dimanche 21 décembre 2025 à Plonévez-du-Faou à la l’espace Ar Veilh à 15h00
> avec les Chorales L’Air du temps et Kanerien-ar-Brug de Brasparts
> Entrée 5€ enfant gratuit
> Entracte, café et gâteaux .
Espace Ar Veilh Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne
English : Concert de Noël: l’Air du temps et Kanerien-ar-Brug
L’événement Concert de Noël: l’Air du temps et Kanerien-ar-Brug Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2025-12-12 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou