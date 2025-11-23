CONCERT DE NOËL

Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Prolongez la magie de l’après-midi avec un moment musical exceptionnel. À 17h30, l’église Saint-Pierre et Saint-Paul accueillera le Concert de Noël du Duo BelCanto, un spectacle émouvant mêlant voix et ambiance lumineuse. Dans ce cadre majestueux, magnifié par des projections artistiques, laissez-vous porter par des chants et mélodies qui évoquent toute la beauté et la douceur de Noël.

Lamalou-les-Bains vous propose un après-midi entièrement consacré à la joie, au jeu et à la magie de Noël.

Un rendez-vous idéal pour prolonger l’esprit des fêtes dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Ce concert, ouvert à tous et proposé à participation libre, est une invitation à vivre un instant suspendu, à la fois apaisant et profondément inspirant. Une belle manière de conclure cette journée de fêtes à Lamalou-les-Bains et de plonger pleinement dans la magie de Noël. .

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07

English :

Extend the magic of the afternoon with an exceptional musical moment. At 5:30 p.m., the Church of Saint-Pierre et Saint-Paul will welcome the BelCanto Duo Christmas Concert, a moving show combining voices and light. In this majestic setting, enhanced by artistic projections, let yourself be carried away by songs and melodies that evoke all the beauty and sweetness of Christmas.

German :

Verlängern Sie den Zauber des Nachmittags mit einem außergewöhnlichen musikalischen Moment. Um 17:30 Uhr findet in der Kirche Saint-Pierre et Saint-Paul das Weihnachtskonzert des Duo BelCanto statt, ein bewegendes Spektakel, das Stimmen und Lichtstimmung miteinander verbindet. In diesem majestätischen Rahmen, der durch künstlerische Projektionen veredelt wird, können Sie sich von Liedern und Melodien tragen lassen, die die ganze Schönheit und Sanftheit von Weihnachten heraufbeschwören.

Italiano :

Prolungate la magia del pomeriggio con un’esperienza musicale d’eccezione. Alle 17.30, la chiesa di Saint-Pierre et Saint-Paul ospiterà il Concerto di Natale del BelCanto Duo, uno spettacolo emozionante che unisce voci e luci. In questa cornice maestosa, arricchita da proiezioni artistiche, lasciatevi trasportare da canti e melodie che evocano tutta la bellezza e la dolcezza del Natale.

Espanol :

Prolongue la magia de la tarde con una experiencia musical excepcional. A las 17:30 h, la iglesia de San Pedro y San Pablo será el escenario del Concierto de Navidad del Dúo BelCanto, un espectáculo conmovedor que combina voces y luz. En este marco majestuoso, realzado por proyecciones artísticas, déjese llevar por canciones y melodías que evocan toda la belleza y la dulzura de la Navidad.

