Concert de Noël Eglise de l’Immaculée-Conception Lambach

Concert de Noël

Eglise de l’Immaculée-Conception 1 rue du stade Lambach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Envie de passer un moment de douceur en toute simplicité ? Venez partager ce concert avec la chorale Méli Mélodies. Vous retrouverez refuge dans la chaleur des chants de Noël et vous laisserez emporter dans cette belle ambiance festive.

Infos et renseignements au 06 80 96 30 49.Tout public

0 .

English :

Would you like to spend a sweet moment in all simplicity? Come and share this concert with the Méli Mélodies choir. Take refuge in the warmth of Christmas carols and let yourself be carried away by the festive atmosphere.

For further information, call 06 80 96 30 49.

