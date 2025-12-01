Concert de Noël

Eglise Notre-Dame Lammerville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

L’église Notre-Dame de Lammerville accueille un concert en ce dimanche après-midi à l’occasion des fêtes de Noël. Laissez-vous gagner par la magie des fêtes avec ce récital de la Chorale de Bacqueville-en-Caux la Clé des Chants ! .

Eglise Notre-Dame Lammerville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 22 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Noël

L’événement Concert de Noël Lammerville a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme Terroir de Caux