Concert de Noël Église Lampaul-Ploudalmézeau
Concert de Noël
Église Place du Bourg Lampaul-Ploudalmézeau Finistère
Tarif : – –
Début : 2025-12-14 15:30:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Comme chaque année, la chorale Chant’Oyat vous propose son concert de Noël. Sur place, chocolats, vin chaud et pâtisseries vous seront offerts ! Participation libre. Venez nombreux ! .
Église Place du Bourg Lampaul-Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 6 64 63 11 81
