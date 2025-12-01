Concert de Noël Église Lampaul-Ploudalmézeau

Concert de Noël

Église Place du Bourg Lampaul-Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Comme chaque année, la chorale Chant’Oyat vous propose son concert de Noël. Sur place, chocolats, vin chaud et pâtisseries vous seront offerts ! Participation libre. Venez nombreux ! .

Église Place du Bourg Lampaul-Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 6 64 63 11 81

