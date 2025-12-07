Concert de Noël Landaul

Concert de Noël

Eglise St Théleau Landaul Morbihan

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Concert de Noël autour de chants traditionnels bretons de Noël accompagnés à la harpe et à la contrebasse.

Un concert lumineux et harmonieux à l’écoute de chants de Noël en breton accompagnés par le mélange subtil des cordes de la harpe celtique et de la contrebasse. Une occasion de découvrir ou de redécouvrir un répertoire composé de mélodies principalement traditionnelles. Un trio récompensé pour leur dernier album KANOUR NOZ 1er prix du disque chanté en langue bretonne au Prizioù (France 3 et l’office de la langue bretonne) . .

Eglise St Théleau Landaul 56690 Morbihan Bretagne +33 6 27 92 28 15

