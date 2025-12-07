Concert de Noël Landeleau
Concert de Noël Landeleau dimanche 7 décembre 2025.
Concert de Noël
Eglise de Landeleau Landeleau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Rendez-vous dimanche 7 décembre à 15h à l’église de Landeleau pour un moment musical et convivial avec les chorales La Marion du Faouët et Si l’on chantait de Gourin.
> Chants de Noël, ambiance festive, et entracte gourmand avec café et gâteaux !
> Entrée libre participation au chapeau
Un événement proposé par l’association An Nor Digored. .
Eglise de Landeleau Landeleau 29530 Finistère Bretagne
English :
L’événement Concert de Noël Landeleau a été mis à jour le 2025-12-01 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou