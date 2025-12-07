Concert de Noël

Eglise de Landeleau Landeleau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Rendez-vous dimanche 7 décembre à 15h à l’église de Landeleau pour un moment musical et convivial avec les chorales La Marion du Faouët et Si l’on chantait de Gourin.

> Chants de Noël, ambiance festive, et entracte gourmand avec café et gâteaux !

> Entrée libre participation au chapeau

Un événement proposé par l’association An Nor Digored. .

Eglise de Landeleau Landeleau 29530 Finistère Bretagne

English :

L’événement Concert de Noël Landeleau a été mis à jour le 2025-12-01 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou