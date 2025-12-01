Concert de Noël Place Général Leclerc Lannilis

Concert de Noël

Concert au profit des enfants recueillis à la crèche de Bethléem. En première partie, un conte Le bœuf et l’âne de la crèche présenté par Jean-Pierre Gaillard. En deuxième partie, la chorale Le Chœur des abers interprétera des chants de Noël. .

