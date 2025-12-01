Concert de Noël Place Général Leclerc Lannilis
Concert de Noël Place Général Leclerc Lannilis dimanche 21 décembre 2025.
Concert de Noël
Place Général Leclerc Eglise de Lannilis Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 15:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Concert au profit des enfants recueillis à la crèche de Bethléem. En première partie, un conte Le bœuf et l’âne de la crèche présenté par Jean-Pierre Gaillard. En deuxième partie, la chorale Le Chœur des abers interprétera des chants de Noël. .
Place Général Leclerc Eglise de Lannilis Lannilis 29870 Finistère Bretagne
English :
L’événement Concert de Noël Lannilis a été mis à jour le 2025-12-03 par OT PAYS DES ABERS