Concert de Noel Le Vourzet Lantriac

Concert de Noel

Le Vourzet Complexe du Vourzet Lantriac Haute-Loire

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Concert de Noel par les élèves et enseignants de l’école de musique intercommunale. Accès libre et ouvert à tous.

English :

Christmas concert by students and teachers from the intercommunal music school. Free admission, open to all.

L’événement Concert de Noel Lantriac a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal