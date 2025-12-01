Concert de Noel Le Vourzet Lantriac
Concert de Noel Le Vourzet Lantriac vendredi 12 décembre 2025.
Concert de Noel
Le Vourzet Complexe du Vourzet Lantriac Haute-Loire
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Concert de Noel par les élèves et enseignants de l’école de musique intercommunale. Accès libre et ouvert à tous.
Le Vourzet Complexe du Vourzet Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
English :
Christmas concert by students and teachers from the intercommunal music school. Free admission, open to all.
