Concert de Noël

rue de l’Europe Lapoutroie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

L’école de musique présente son concert de Noël avec plusieurs classes et de nombreux élèves de 6 à 86 ans se produisent et vous plonge dans la féérie musicale de l’Avent.

Ding, ding ! Vous entendez les clochettes du traineau du père Noël ?

Le concert de Noël par l’école de musique EMVK pour toute la famille, à partager entre générations !

Venez vous imprégner de la féérie de Noël à travers des airs familiers ou à découvrir, portés par nos élèves de 6 à 86 ans. Plusieurs ensembles de notre école se produiront lors du concert Les classes de formation musicale cycle 1, les ensembles de saxophones, l’orchestre à cordes, et les chorales adultes et enfants.

L’entrée est gratuite, mais vous pourrez remercier les élèves et professeurs pour leur superbe travail en laissant un don libre dans le chapeau du père Noël. Ce don permet notamment de financer le chauffage de l’église pour l’occasion.

Venez nombreux vivre la magie de Noël en musique ! 0 .

rue de l’Europe Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 52 05 emvk@emvk.fr

English :

The music school presents its Christmas concert, with several classes and numerous students from 6 to 86 years of age performing and immersing you in the musical enchantment of Advent.

L’événement Concert de Noël Lapoutroie a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg