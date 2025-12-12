Concert de Noël Laruscade

Concert de Noël

Eglise Saint-Exupère 114 le bourg Laruscade Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Les léèves de l’Ecole de musique Musique à Ta Porte vous propose une soirée musicale de Noël, suivie d’un pot amical. Au programme orchestre, chorales, harpes, violons et bian d’autres ! .

