Concert de Noël Laruscade
Concert de Noël
Eglise Saint-Exupère 114 le bourg Laruscade Gironde
Tarif : – – EUR
Début : 2025-12-13
Les léèves de l’Ecole de musique Musique à Ta Porte vous propose une soirée musicale de Noël, suivie d’un pot amical. Au programme orchestre, chorales, harpes, violons et bian d’autres ! .
Eglise Saint-Exupère 114 le bourg Laruscade 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine
