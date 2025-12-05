CONCERT DE NOEL

Place Jean Moulin 34480 Laurens Laurens Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Choeur d’Hommes de Montalaurou en concert à 18h30 à la Maison du Peuple.

Place Jean Moulin 34480 Laurens Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 62 38 30 kriss.campoy@orange.fr

English :

Choeur d’Hommes de Montalaurou in concert at 6:30pm at Maison du Peuple.

German :

Choeur d’Hommes de Montalaurou in einem Konzert um 18:30 Uhr im Maison du Peuple.

Italiano :

Coro di voci di Montalaurou in concerto alle 18.30 alla Maison du Peuple.

Espanol :

Concierto del Choeur d’Hommes de Montalaurou a las 18.30 h en la Maison du Peuple.

L’événement CONCERT DE NOEL Laurens a été mis à jour le 2025-10-30 par 34 OT AVANT-MONTS