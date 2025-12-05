CONCERT DE NOEL Laurens
CONCERT DE NOEL Laurens vendredi 5 décembre 2025.
CONCERT DE NOEL
Place Jean Moulin 34480 Laurens Laurens Hérault
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Choeur d’Hommes de Montalaurou en concert à 18h30 à la Maison du Peuple.
Place Jean Moulin 34480 Laurens Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 62 38 30 kriss.campoy@orange.fr
English :
Choeur d’Hommes de Montalaurou in concert at 6:30pm at Maison du Peuple.
German :
Choeur d’Hommes de Montalaurou in einem Konzert um 18:30 Uhr im Maison du Peuple.
Italiano :
Coro di voci di Montalaurou in concerto alle 18.30 alla Maison du Peuple.
Espanol :
Concierto del Choeur d’Hommes de Montalaurou a las 18.30 h en la Maison du Peuple.
