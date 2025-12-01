Concert de Noël Le bourg Laussonne

Concert de Noël

Laussonne Haute-Loire

Début : 2025-12-27 21:00:00

fin : 2025-12-27

2025-12-27

Concert de Noël, par la chorale éphémère Laussonnaise: chants de Noël, mais aussi des chants en lien avec la famille, l’ amitié, l’amour. Le concert sera suivi d’ un pot de l’ amitié offert par le comité des fêtes de Laussonne

Le bourg Eglise du village Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

English :

Christmas concert, by the Laussonnaise ephemeral choir: Christmas carols, but also songs about family, friendship and love. The concert will be followed by a pot de l’amitié offered by the Laussonne Festival Committee

German :

Weihnachtskonzert mit dem Chorale éphémère Laussonnaise: Weihnachtslieder, aber auch Lieder, die mit Familie, Freundschaft und Liebe zu tun haben. Im Anschluss an das Konzert lädt das Festkomitee von Laussonne zu einem Umtrunk ein

Italiano :

Concerto di Natale del coro effimero di Laussonne: canzoni natalizie, ma anche canzoni sulla famiglia, sull’amicizia e sull’amore. Il concerto sarà seguito da un ricevimento organizzato dal Comitato del Festival di Laussonne

Espanol :

Concierto de Navidad del coro efímero de Laussonnaise: canciones navideñas, pero también canciones sobre la familia, la amistad y el amor. Tras el concierto, el Comité de Fiestas de Laussonne ofrecerá una recepción

