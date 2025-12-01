Concert de Noël Lauw

Concert de Noël

Rue Principale Lauw Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 17:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

La Chorale de l’Amitié et l’Orchestre d’accordéons St Thiebaut de Thann vous propose leur concert de Noël. .

Rue Principale Lauw 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 40 30

