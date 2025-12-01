Concert de Noël le Choeur Mixte Entre Vignes et Chants de Kientzheim Thannenkirch

Concert de Noël le Choeur Mixte Entre Vignes et Chants de Kientzheim

place Francis Gassmann Thannenkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Laissez-vous emporter par la beauté des voix et la convivialité d’un moment musical unique au cœur du marché de Noël de Thannenkirch.

place Francis Gassmann Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

English :

Let yourself be carried away by the beauty of the voices and the conviviality of a unique musical moment in the heart of the Thannenkirch Christmas market.

German :

Lassen Sie sich von der Schönheit der Stimmen und der Geselligkeit eines einzigartigen musikalischen Moments im Herzen des Weihnachtsmarkts von Thannenkirch mitreißen.

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla bellezza delle voci e dalla convivialità di un momento musicale unico nel cuore del mercatino di Natale di Thannenkirch.

Espanol :

Déjese llevar por la belleza de las voces y la cordialidad de un momento musical único en el corazón del mercado navideño de Thannenkirch.

