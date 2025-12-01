Concert de Noël le Choeur Mixte Entre Vignes et Chants de Kientzheim Thannenkirch
Concert de Noël le Choeur Mixte Entre Vignes et Chants de Kientzheim Thannenkirch dimanche 14 décembre 2025.
Concert de Noël le Choeur Mixte Entre Vignes et Chants de Kientzheim
place Francis Gassmann Thannenkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Laissez-vous emporter par la beauté des voix et la convivialité d’un moment musical unique au cœur du marché de Noël de Thannenkirch.
place Francis Gassmann Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
English :
Let yourself be carried away by the beauty of the voices and the conviviality of a unique musical moment in the heart of the Thannenkirch Christmas market.
German :
Lassen Sie sich von der Schönheit der Stimmen und der Geselligkeit eines einzigartigen musikalischen Moments im Herzen des Weihnachtsmarkts von Thannenkirch mitreißen.
Italiano :
Lasciatevi trasportare dalla bellezza delle voci e dalla convivialità di un momento musicale unico nel cuore del mercatino di Natale di Thannenkirch.
Espanol :
Déjese llevar por la belleza de las voces y la cordialidad de un momento musical único en el corazón del mercado navideño de Thannenkirch.
