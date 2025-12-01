Concert de Noël Le Hangar Zéro Le Havre

Concert de Noël

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 18:30:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Le quintette Atout Vent vous présente son nouveau programme de musique classique au Hangar Zéro, que nous remercions pour son accueil, avec une première partie qui nous plongera dans l’ambiance de Noël

– 1ère partie: Trompettes de Noël, avec les membres du pupitre de trompettes de l’harmonie du Havre, qui ont préparé, pour l’occasion, un programme de circonstance.

– 2ème partie: Quintette Atout Vent.

Programme: Faure, Grieg, Tchaikowsky

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Participation libre.

Bar et petite restauration sur place, avant et après le concert. .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

English : Concert de Noël

L’événement Concert de Noël Le Havre a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie