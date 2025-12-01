Concert de Noël Rue des pommiers Le Mesnil-Ozenne

Concert de Noël

Rue des pommiers Eglise Saint Martin Le Mesnil-Ozenne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Dans l’église Saint Martin, illuminée pour l’occasion, Marion et Audrey accompagnées par Sébastien au piano et à la guitare, nous feront partager leurs émotions, leurs voix, pour que résonnent en harmonie les textes qu’elles interprètent. Un beau moment de douceur et de partage en prévision. L’église disposant d’un nombre limité de places, il est recommandé de réserver votre place assise par mail contact.mesnilenbaie@gmail.com ou 06 86 97 63 76. Le concert est gratuit. A l’issue du concert, boissons chaudes sous la halle et tirage de la tombola. .

Rue des pommiers Eglise Saint Martin Le Mesnil-Ozenne 50220 Manche Normandie +33 6 86 97 63 76 contact.mesnilenbaie@gmail.com

English : Concert de Noël

L’événement Concert de Noël Le Mesnil-Ozenne a été mis à jour le 2025-12-03 par OT MSM Normandie BIT Genêts