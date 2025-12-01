Concert de Noël Place de l’église Le Pouliguen
Concert de Noël Place de l’église Le Pouliguen dimanche 14 décembre 2025.
Concert de Noël
Place de l’église Eglise Saint-Nicolas Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Les 55 choristes de La Baie Blanche interpréteront un répertoire varié de chants de Noël avec la Chorale des Pays Blanc de Mesquer-Quimiac. .
Place de l’église Eglise Saint-Nicolas Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 46 95 82 choraledelabaieblanche@gmail.com
English :
L’événement Concert de Noël Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-11-27 par ADT44