Concert de Noël Place de l’église Le Pouliguen

Concert de Noël

Place de l’église Eglise Saint-Nicolas Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Les 55 choristes de La Baie Blanche interpréteront un répertoire varié de chants de Noël avec la Chorale des Pays Blanc de Mesquer-Quimiac. .

Place de l’église Eglise Saint-Nicolas Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 46 95 82 choraledelabaieblanche@gmail.com

