Concert de Noël Place de l’église Le Pouliguen

Concert de Noël Place de l’église Le Pouliguen dimanche 14 décembre 2025.

Concert de Noël

Place de l’église Eglise Saint-Nicolas Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Les 55 choristes de La Baie Blanche interpréteront un répertoire varié de chants de Noël avec la Chorale des Pays Blanc de Mesquer-Quimiac.   .

Place de l’église Eglise Saint-Nicolas Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 46 95 82  choraledelabaieblanche@gmail.com

English :

L’événement Concert de Noël Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-11-27 par ADT44