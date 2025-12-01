Concert de Noël Eglise Le Val-Saint-Père

Concert de Noël

Eglise 12 rue Saint Pierre Le Val-Saint-Père Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Choeurs en Sélune présente son concert de Noël avec l’atelier vocal de Mortain (harpe Laura Marchese) et Cantador et Accord’Hom (piano Stéphane Dumont et Nicolas Raoult) Direction Céline Quilbec.

Eglise chauffée entrée gratuite libre participation aux frais.

Ce concert est également programmé le dimanche 14 décembre, à 15h30, à l’église de Cuves. .

Eglise 12 rue Saint Pierre Le Val-Saint-Père 50300 Manche Normandie choeursenselune@gmail.com

English : Concert de Noël

L’événement Concert de Noël Le Val-Saint-Père a été mis à jour le 2025-12-08 par OT MSM Normandie BIT Genêts