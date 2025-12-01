Concert de Noël Eglise Le Val-Saint-Père
Concert de Noël
Eglise 12 rue Saint Pierre Le Val-Saint-Père Manche
Début : 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Choeurs en Sélune présente son concert de Noël avec l’atelier vocal de Mortain (harpe Laura Marchese) et Cantador et Accord’Hom (piano Stéphane Dumont et Nicolas Raoult) Direction Céline Quilbec.
Eglise chauffée entrée gratuite libre participation aux frais.
Ce concert est également programmé le dimanche 14 décembre, à 15h30, à l’église de Cuves. .
Eglise 12 rue Saint Pierre Le Val-Saint-Père 50300 Manche Normandie choeursenselune@gmail.com
