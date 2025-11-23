Concert de Noël Leimbach
Concert de Noël
Leimbach Haut-Rhin
Dimanche 2025-11-23 16:00:00
La chorale Aubade de Wittelsheim vous invite chaleureusement à venir partager un joli moment en famille à l’occasion de son concert de Noël. Au programme des chants traditionnels, des mélodies pleines de douceur et l’ambiance magique des fêtes pour réchauffer les cœurs.
Leimbach 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20
English :
The Aubade choir from Wittelsheim warmly invites you to come and share a lovely moment with your family at its Christmas concert. On the program: traditional songs, sweet melodies and the magical atmosphere of the holidays to warm hearts.
German :
Der Chor Aubade aus Wittelsheim lädt Sie herzlich ein, anlässlich seines Weihnachtskonzerts einen schönen Moment mit Ihrer Familie zu verbringen. Auf dem Programm stehen traditionelle Lieder, sanfte Melodien und die magische Atmosphäre der Feiertage, um die Herzen zu erwärmen.
Italiano :
Il coro Aubade di Wittelsheim vi invita calorosamente a partecipare al concerto di Natale per condividere un momento piacevole con la vostra famiglia. In programma: canzoni tradizionali, dolci melodie e la magica atmosfera delle feste per riscaldare il vostro cuore.
Espanol :
El coro Aubade de Wittelsheim le invita cordialmente a compartir un momento entrañable con su familia en su concierto de Navidad. En el programa: canciones tradicionales, melodías suaves y la atmósfera mágica de la temporada festiva para calentar su corazón.
