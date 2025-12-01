Concert de Noël Leimbach

Concert de Noël

Les Petits Chanteurs de Guewenheim vous feront voyager avec des chants de Noël, mélodies contemporaines et chansons françaises, apportant douceur, poésie et magie des fêtes à ce moment musical.

Les Petits Chanteurs de Guewenheim interpréteront des chants de Noël, classiques et contemporains.

Leimbach 68800 Haut-Rhin Grand Est

English :

Les Petits Chanteurs de Guewenheim will take you on a journey with Christmas carols, contemporary melodies and French songs, bringing sweetness, poetry and holiday magic to this musical moment.

German :

Die Petits Chanteurs de Guewenheim werden Sie mit Weihnachtsliedern, zeitgenössischen Melodien und französischen Chansons auf eine Reise mitnehmen und diesem musikalischen Moment Sanftheit, Poesie und den Zauber der Feiertage verleihen.

Italiano :

Les Petits Chanteurs de Guewenheim vi porteranno in viaggio con i loro canti natalizi, le melodie contemporanee e le canzoni francesi, portando la dolcezza, la poesia e la magia delle feste in questa esperienza musicale.

Espanol :

Les Petits Chanteurs de Guewenheim le harán viajar con sus villancicos, melodías contemporáneas y canciones francesas, aportando a esta experiencia musical la dulzura, la poesía y la magia de las fiestas.

