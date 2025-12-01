Concert de Noël Les chanteurs de Toul collégiale Saint-Gengoult de Toul Toul

Concert de Noël Les chanteurs de Toul

collégiale Saint-Gengoult de Toul Place du Couarail Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Les fêtes de fin d’année approchent, et avec elles cette étincelle de joie qui illumine les coeurs !

Pour célébrer cette période magique, Les Chanteurs de Toul vous invitent à un moment musical chaleureux et vibrant d’émotions, au coeur de la collégiale Saint-Gengoult.

Laissez-vous porter par la beauté et la douceur des chants de Noël, et venez partager avec nous un instant de lumière, de convivialité et de musique.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour entrer pleinement dans la magie de Noël !Tout public

0 .

collégiale Saint-Gengoult de Toul Place du Couarail Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est chanteursdetoul@hotmail.fr

English :

The festive season is approaching, and with it that spark of joy that lights up our hearts!

To celebrate this magical time of year, Les Chanteurs de Toul invite you to a warm and emotional musical moment in the heart of the collegiate church of Saint-Gengoult.

Let yourself be carried away by the beauty and sweetness of Christmas carols, and come and share with us a moment of light, conviviality and music.

A not-to-be-missed rendezvous to fully experience the magic of Christmas!

L’événement Concert de Noël Les chanteurs de Toul Toul a été mis à jour le 2025-11-27 par MT TERRES TOULOISES