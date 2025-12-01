Concert de Noël Les Cordes Liées .

Chants sacrés et poétiques, d’ici, d’ailleurs et d’autrefois. Une invitation à l’harmonie et au voyage

Eglise de Montreuillon Montreuillon Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19 20:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Vendredi 19 décembre à Montreuillon

Concert de Noël Les Cordes Liées

Chants sacrés et poétiques, d’ici, d’ailleurs et d’autrefois.

Une ode à l’harmonie et au voyage par

Albin Violot violon, oud, luth, mandole

et Pauline Schill: chant, viole de gambe, tambour.

Début du concert: 18 heures

Adultes: 10€, enfants de moins de 12 ans: gratuit

Buvette sur place

Organisateur: Europe en Morvan .

Eglise de Montreuillon Montreuillon 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 71 70 54 bourgeoisisabelle1@gmail.com

English : Concert de Noël Les Cordes Liées .

Chants sacrés et poétiques, d’ici, d’ailleurs et d’autrefois. Une invitation à l’harmonie et au voyage

German : Concert de Noël Les Cordes Liées .

Chants sacrés et poétiques, d’ici, d’ailleurs et d’autrefois. Une invitation à l’harmonie et au voyage

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de Noël Les Cordes Liées .

Chants sacrés et poétiques, d’ici, d’ailleurs et d’autrefois. Une invitation à l’harmonie et au voyage Montreuillon a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Tannay Brinon Corbigny