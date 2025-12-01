Concert de Noël Les Cordes Liées . Chants sacrés et poétiques, d’ici, d’ailleurs et d’autrefois. Une invitation à l’harmonie et au voyage Montreuillon
vendredi 19 décembre 2025.
Chants sacrés et poétiques, d'ici, d'ailleurs et d'autrefois. Une invitation à l'harmonie et au voyage
Eglise de Montreuillon Montreuillon Nièvre
Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19 20:00:00
2025-12-19
Vendredi 19 décembre à Montreuillon
Concert de Noël Les Cordes Liées
Chants sacrés et poétiques, d’ici, d’ailleurs et d’autrefois.
Une ode à l’harmonie et au voyage par
Albin Violot violon, oud, luth, mandole
et Pauline Schill: chant, viole de gambe, tambour.
Début du concert: 18 heures
Adultes: 10€, enfants de moins de 12 ans: gratuit
Buvette sur place
Organisateur: Europe en Morvan .
Eglise de Montreuillon Montreuillon 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 71 70 54 bourgeoisisabelle1@gmail.com
Chants sacrés et poétiques, d’ici, d’ailleurs et d’autrefois. Une invitation à l’harmonie et au voyage
Chants sacrés et poétiques, d’ici, d’ailleurs et d’autrefois. Une invitation à l’harmonie et au voyage
