Concert de Noël Les Fins

Concert de Noël
Gratuit
Début : 2025-12-21 14:30:00
fin : 2025-12-21 15:30:00
2025-12-21
Dans quelques semaines, notre jeune Orchestre Junior, accompagné des apprentis musiciens qui ne sont pas encore dans nos rangs, partagera la scène pour un magnifique concert de Noël mêlant musique et chant.
Nous vous attendons nombreux pour célébrer ce moment festif ! .
Église Les Fins 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@umlesfins.com
