Concert de Noël Les Messagers Haguenau

Concert de Noël Les Messagers

Rue de l’Église Saint-Joseph Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-19 20:15:00

fin : 2025-12-19 22:15:00

Date(s) :

2025-12-19 2025-12-21

Les Messagers vous présenteront de grands classiques du gospel revisités et des chants de Noël tirés du répertoire des Spirituals. Leur concert est un spectacle qui allie musiques, chants et textes dans une ambiance feutrée et intimiste. Laissez-vous surprendre par les harmonies vocales et les arrangements inédits qui les caractérisent tant.

Entrée libre, Placement libre et plateau pour des œuvres caritatives et humanitaires. Venez nombreux ! .

Rue de l’Église Saint-Joseph Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 60 84 82 03 paroisse.st-nicolas@orange.fr

English :

Les Messagers will be performing revisited gospel classics and Christmas carols from the Spirituals repertoire. Their concert combines music, song and text in a hushed, intimate atmosphere. You’ll be amazed by their distinctive vocal harmonies and original arrangements.

German :

Les Messagers präsentieren Ihnen neu interpretierte Gospelklassiker und Weihnachtslieder aus dem Repertoire der Spirituals. Ihr Konzert ist eine Show, die Musik, Gesang und Texte in einer gedämpften und intimen Atmosphäre vereint. Lassen Sie sich von den stimmlichen Harmonien und den neuartigen Arrangements überraschen, die sie so sehr auszeichnen.

Italiano :

Les Messagers eseguiranno classici gospel rivisitati e canti natalizi del repertorio Spirituals. Il loro concerto combina musica, canto e testo in un ambiente intimo e silenzioso. Rimarrete stupiti dalle armonie vocali e dagli arrangiamenti originali che li contraddistinguono.

Espanol :

Les Messagers interpretarán clásicos revisitados del gospel y villancicos del repertorio de los Spirituals. Su concierto combina música, canciones y textos en un ambiente íntimo y silencioso. Le sorprenderán las armonías vocales y los arreglos originales que les caracterizan.

L’événement Concert de Noël Les Messagers Haguenau a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau