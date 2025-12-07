Concert de Noël Les Nomades Eglise Notre Dame de Lourdes Nevers

Concert de Noël Les Nomades

Eglise Notre Dame de Lourdes 30 Rue Saint-Benin Nevers Nièvre

La Chorale des Nomades offre un ultime concert de Noël à Nevers, au sein de l’Église Notre-Dame-de-Lourdes à 16h.

Au programme les morceaux emblématiques qui ont fait vibrer le répertoire des Nomades et des chants de Noël pour plonger dans l’ambiance féerique de fin d’année.

Entrée libre, pas de réservation.

Venez nombreux pour célébrer Noël en musique !

Pour toute information supplémentaire, rejoignez l’ensemble vocal Les Nomades sur Facebook, Instagram et YouTube ou contactez nous

• Téléphone 06.60.99.82.24

• Mail lesnomades58@gmail.com

• Site web http://lesnomades.nevers.free.fr .

English : Concert de Noël Les Nomades

