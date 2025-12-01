Concert de Noël Les Petits Chanteurs de France Église Saint-Nicolas Dompaire

Concert de Noël Les Petits Chanteurs de France

Église Saint-Nicolas 50-86 Place Général Leclerc Dompaire Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21 17:30:00

2025-12-21

Concert de Noël Les Petits Chanteurs de France

Église Saint-Nicolas

Les Petits Chanteurs de France, Globe Trotteurs à la Voix d’Or.

De retour d’une tourneur qui les a conduits en juillet 2025 aux USA, les Petits Chanteurs de France ont repris la route pour une série de concerts qui les conduira pour les fêtes de fin d’année en région Parisienne, en Lorraine et dans les Vosges.

Chanteurs à la Croix de Bois de 1999 à 2011, les concerts en France et à l’étranger s’enchainent. Lors de leurs déplacements, les rencontres et la découverte des différents univers musicaux ne font qu’enrichir l’expérience de vie unique que partagent ces enfants.Très éclectique, le répertoire des Petits Chanteurs de France vous donnera à entendre les plus belles pages de la musique classique du Gloria de Vivaldi a` l’Alléluia de Haendel, en passant par l’Avé Maria de Caccini…le célèbre Hallélujah de Cohen, l’Avé Marie de Charles Aznavour, et sans oublier les Noëls traditionnels et populaires français. Les Petits Chanteurs de France sauront, comme à chacun de leur concert, rassembler et enchanter leur public, afin que tous passent un moment de Paix et de partage.

Un spectacle pour toute la famille où se côtoient les grandes pièces classiques et les incontournables de la chanson française. Retrouvez l’émotion des voix d’enfants dans un concert exceptionnel dans votre ville.

Billetterie auprès de Catherine Rousselot ou en ligne.Tout public

Église Saint-Nicolas 50-86 Place Général Leclerc Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 36 55 34

English :

Christmas Concert Les Petits Chanteurs de France

Saint-Nicolas Church

Les Petits Chanteurs de France, Globe Trotters with a Golden Voice.

Back from a tour that took them to the USA in July 2025, Les Petits Chanteurs de France are back on the road for a series of concerts that will take them to the Paris region, Lorraine and the Vosges over the festive season.

Chanteurs à la Croix de Bois from 1999 to 2011, their concerts in France and abroad have been one after the other. The eclectic repertoire of the Petits Chanteurs de France will give you the chance to hear the most beautiful pages of classical music: from Vivaldi’s Gloria to Handel’s Alleluia, via Caccini’s Avé Maria…Cohen’s famous Hallelujah, Charles Aznavour’s Avé Marie, and not forgetting traditional and popular French Christmas carols. The Petits Chanteurs de France will, as in each of their concerts, bring together and enchant their audience, so that everyone can enjoy a moment of peace and sharing.

A show for the whole family, featuring classic songs and French chanson essentials. Experience the emotion of children?s voices in an exceptional concert in your town.

Tickets available from Catherine Rousselot or online.

German :

Weihnachtskonzert Les Petits Chanteurs de France (Die kleinen Sänger aus Frankreich)

Kirche Saint-Nicolas

Les Petits Chanteurs de France, Globe Trotteurs à la Voix d’Or (Globetrotter mit goldener Stimme).

Nach ihrer Rückkehr von einer Tournee, die sie im Juli 2025 in die USA führte, haben sich die Petits Chanteurs de France wieder auf den Weg gemacht, um eine Reihe von Konzerten zu geben, die sie über die Weihnachtsfeiertage in die Region Paris, nach Lothringen und in die Vogesen führen werden.

Die Chanteurs à la Croix de Bois (Sänger am Holzkreuz), die von 1999 bis 2011 in Frankreich und im Ausland auftraten, gaben eine Reihe von Konzerten. Das Repertoire der Petits Chanteurs de France ist sehr eklektisch und bietet Ihnen die schönsten Seiten der klassischen Musik: Vivaldis Gloria, Händels Halleluja, Caccinis Avé Maria, Cohens berühmtes Hallelujah, Charles Aznavours Avé Marie und nicht zu vergessen die traditionellen und populären französischen Weihnachtslieder. Die Petits Chanteurs de France werden es wie bei jedem ihrer Konzerte verstehen, ihr Publikum zu vereinen und zu verzaubern, damit alle einen Moment des Friedens und des Teilens verbringen.

Eine Show für die ganze Familie, in der sich die großen klassischen Stücke und die unumgänglichen französischen Chansons begegnen. Entdecken Sie die Emotionen der Kinderstimmen in einem außergewöhnlichen Konzert in Ihrer Stadt.

Eintrittskarten bei Catherine Rousselot oder online.

Italiano :

Concerto di Natale Les Petits Chanteurs de France

Chiesa di Saint-Nicolas

Les Petits Chanteurs de France, Globe Trotters dalla voce d’oro.

Di ritorno da una tournée che li ha portati negli Stati Uniti nel luglio 2025, i Petits Chanteurs de France sono di nuovo in viaggio per una serie di concerti che li porterà nella regione di Parigi, in Lorena e nei Vosgi durante le festività.

Chanteurs à la Croix de Bois dal 1999 al 2011, i concerti in Francia e all’estero si susseguono. L’eclettico repertorio dei Petits Chanteurs de France comprende alcune delle più belle opere di musica classica, dal Gloria di Vivaldi all’Alleluia di Handel, all’Avé Maria di Caccini, al famoso Hallelujah di Cohen, all’Avé Marie di Charles Aznavour, senza dimenticare i canti natalizi tradizionali e popolari francesi. Come in ogni concerto, i Petits Chanteurs de France riuniranno il loro pubblico e lo incanteranno, affinché tutti possano godere di un momento di pace e condivisione.

Uno spettacolo per tutta la famiglia, con i grandi classici e le canzoni francesi preferite. Vivete l’emozione delle voci dei bambini in un concerto eccezionale nella vostra città.

Biglietti disponibili presso Catherine Rousselot o online.

Espanol :

Concierto de Navidad Les Petits Chanteurs de France

Iglesia de Saint-Nicolas

Les Petits Chanteurs de France, trotamundos con voz de oro.

Tras una gira que les llevó a Estados Unidos en julio de 2025, los Petits Chanteurs de France vuelven a la carretera para una serie de conciertos que les llevarán a la región parisina, Lorena y los Vosgos durante las fiestas navideñas.

Chanteurs à la Croix de Bois de 1999 a 2011, los conciertos en Francia y en el extranjero se suceden. El ecléctico repertorio de los Petits Chanteurs de France incluye algunas de las mejores obras de la música clásica, desde el Gloria de Vivaldi hasta el Aleluya de Haendel, el Avé Maria de Caccini, el famoso Aleluya de Cohen, el Avé Marie de Charles Aznavour, sin olvidar los villancicos tradicionales y populares franceses. Como en cada concierto, los Petits Chanteurs de France reunirán y encantarán a su público para que todos puedan disfrutar de un momento de paz y convivencia.

Un espectáculo para toda la familia, con los grandes clásicos y los favoritos de la chanson francesa. Viva la emoción de las voces de los niños en un concierto excepcional en su ciudad.

Entradas disponibles en Catherine Rousselot o en línea.

