Concert de Noël Les Petits Chanteurs de Thann Guebwiller

Concert de Noël Les Petits Chanteurs de Thann

14 Place du marché Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2025-11-30 16:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Assistez au concert des Petits Chanteurs de Thann. Choeur d’enfants et d’hommes. Entée libre pour une soirée musicale d’exception.

Cet ensemble est composé d’un chœur d’enfants accompagné d’un chœur d’hommes.

Ils sont des représentants de la Ville de Thann et de l’Alsace lors de manifestations régionales, nationales ou internationales.

Ils sont dirigés par Jean-Pierre JANTON assisté par Claire LEDAIN.

En cette période de l’Avent ils proposent au public un répertoire composé de chants et d’airs de Noël.

Entrée libre (plateau) pour une soirée musicale exceptionnelle. .

English :

Attend a concert by the Petits Chanteurs de Thann. Children’s and men’s choir. Free admission for an exceptional musical evening.

German :

Besuchen Sie das Konzert der Petits Chanteurs de Thann. Kinder- und Männerchor. Freier Eintritt für einen außergewöhnlichen musikalischen Abend.

Italiano :

Assistere a un concerto dei Petits Chanteurs de Thann. Coro di bambini e uomini. Ingresso libero per una serata musicale eccezionale.

Espanol :

Asista a un concierto de los Petits Chanteurs de Thann. Coro infantil y masculino. Entrada gratuita para una velada musical excepcional.

